Klimabonus 2024: So viel Geld gibts heuer in Kärnten

Zwischen 145 und 290 Euro bringt der diesjährige Klimabonus – womit die Zahlung höher ausfällt, als im Vorjahr. Die genaue Höhe eures Bonus ist auch heuer abhängig von der Infrastruktur an eurem Hauptwohnsitz. Bedeutet: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen (zum Beispiel öffentlicher Verkehr) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, desto mehr Geld bekommt ihr. Für gut erschlossene städtische Bereiche gibt es demnach 145 Euro. In infrastrukturschwachen Regionen werden bis zu 290 Euro ausgegeben.

Vier Stufen bei Auszahlung Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Was bedeutet das für Kärnten?

Auch in Kärnten wird der Bonus regional gestaffelt ausbezahlt. So gibt es in der Landeshauptstadt Klagenfurt in Summe 195 Euro, während in den Städten Villach, Spittal an der Drau, Feldkirchen, Wolfsberg und St. Veit an der Glan insgesamt 245 Euro übermittelt werden. Am höchsten fällt der Klimabonus in den Städten Hermagor und Völkermarkt aus – dort kommen 290 Euro aufs Konto bzw. per Gutschein. In welche Stufe deine Gemeinde fällt, siehst du entweder auf der Statistik Austria Karte oder auf der Informationswebseite rund um den Klimabonus.

Klimabonus wird versteuert

Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt übrigens zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025 abgewickelt. Weiters ist vorgesehen, dass der Klimabonus künftig versteuert werden muss. Konkret ist dies ab einem Einkommen von 66.612 Euro der Fall.