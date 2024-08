Nach Reiseboom: Graz Airport erweitert Flugangebot

Der Sommer 2024 hat es in sich! In den ersten siebeneinhalb Monaten dieses Jahres nutzten bereits rund 500.000 Passagiere den Graz Airport, ein Plus von etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Ferienflugverkehr stieg die Nachfrage enorm an. Ziele wie Antalya, Palma de Mallorca und Rhodos gehören zu den absoluten Favoriten.

Reiselust auf Rekordkurs

Der Geschäftsführer des Graz Airport, Wolfgang Grimus, zeigt sich begeistert über die Entwicklung: „Das laufende Jahr und die erste Hälfte der Sommersaison haben sich sehr positiv entwickelt.“ Mit einer Zunahme von knapp 10 Prozent bei den Flugbewegungen ist klar, dass die Auslastung der Flüge deutlich gesteigert werden konnte. Trotz einer leicht abflachenden Wachstumskurve rechnet Grimus damit, dass bis Jahresende über 800.000 Passagiere über Graz fliegen werden.

„Die Buchungen für 2024 übertreffen unsere Erwartungen“

Max Schlögl, Obmann der WK-Fachgruppe Reisebüros, bestätigt den positiven Trend: „Die Buchungen für 2024 übertreffen unsere Erwartungen. Die Vorausbuchungen deuten darauf hin, dass dieser Trend bis zum Saisonende anhält.“

Sommerurlaub auf Hochtouren

Der Ferienflugverkehr legte im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 Prozent zu. Besonders nachgefragt waren Flüge nach Antalya, Hurghada, Palma de Mallorca und den griechischen Inseln. Auch weniger bekannte Destinationen wie Kefalonia und Paros erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Linienverkehr wuchs um etwa 15 Prozent. Direktflüge nach Berlin und Hamburg waren bei Städtereisenden besonders beliebt. Auch Flüge zu internationalen Drehkreuzen wie Frankfurt, München und Wien verzeichneten starke Buchungen, oft als Startpunkt für Fernreisen.

Blick auf Herbst und Winter

Auch im Herbst geht es weiter: Gruber Reisen bietet Sonderflüge nach Madeira, Zypern und Portugal an. Im Winter stehen dann Sonnenziele wie Teneriffa und Gran Canaria auf dem Programm. Antalya und Hurghada bleiben ebenfalls im Winterflugplan.