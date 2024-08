„Family on Tour 2024“ begeisterte über 3.100 Gäste

Family on Tour 2024 in Mallnitz mit Landesrätin Sara Schaar und Bürgermeister Günther Novak.

Die „Family on Tour 2024“ Unterhaltungstour bestand dieses Jahr aus vier abwechslungsreichen Stationen im Sommer, zu nutzen gab es viele Vorteile und Gratis-Eintritte für zahlreiche Familien. „Insgesamt zählten wir über 3.100 kleine und große Besucher bei den Tour-Stopps in Mallnitz, St. Kanzian, Liebenfels und Seeboden. Mit der Unterhaltungstour der Kärntner Familienkarte wollen wir das Gemeinschaftserlebnis als Familie fördern und leistbar gestalten, um Familien in Kärnten auch bei der Freizeitgestaltung finanziell zu entlasten“, erklärt Schaar.

Kostenlose Kärntner Familienkarte

Im Juni ging es mit dem Nationalpark-Familienfest in Mallnitz los: Im Seebachtal oder im BIOS-Nationalparkzentrum gab es spannende Stationen und Attraktionen für die Besitzerinnen und Besitzer der kostenlosen Kärntner Familienkarte. Im Juli war die Walderlebsniswelt in St. Kanzian am Klopeiner See an der Reihe, wo bei freiem Eintritt das 20.000 Quadratmeter große Areal gestürmt wurde, heißt es im Pressebericht des Landes Kärnten. Im August ging es beim Burgfest in Liebenfels mit umfangreichem Kinderprogramm so richtig rund. Und am vergangenen Wochenende begeisterten die Ritterspiele auf Burg Sommeregg – bei zwei Gratis-Vorstellungen für Inhaber der Kärntner Familienkarte – rund 1.280 Gäste.

„Vorteile und finanzielle Entlastungen“

Landesrätin Schaar betont, dass mittlerweile über 80.000 Menschen in Kärnten die kostenlose Kärntner Familienkarte besäßen und damit zahlreiche Vorteile nutzen und somit finanzielle Entlastungen genießen würden. „Das Team der Familienkarte arbeitet bereits fieberhaft an den Aktionen für den Winter“, so Schaar abschließend.