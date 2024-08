Urlaub für nur 16 Euro täglich: Stadt Wien bietet Förderung

Veröffentlicht am 13. August 2024, 10:02 / ©pixabay.com

Geht man nach der Stadt Wien, dann ist das Recht auf Erholung ein wichtiges Kinderrecht. Eine Förderung der Stadt soll das auch allen in Wien lebenden Kindern ermöglichen – obgleich im gemeinsamen Familien- oder im Kinderurlaub ohne Eltern. Das bietet der Verein Wiener Jugenderholung (WIJUG) jedes Jahr aufs Neue an.

Familienurlaub für nur 16 Euro

81 Urlaube in 19 Unterkünften in sieben Bundesländern stehen Wiener Familien mit wenig Einkommen zur Auswahl. Zwei Reiseleiter begleiten die achttägigen Urlaube durchgehend ab Wien, von der Anreise bis hin zur Rückkehr. Und die Kosten halten sich in Grenzen. Eltern zahlen 16 Euro pro Urlaubstag und Kinder fahren gratis mit. Beim Familienurlaub wird ein abwechslungsreiches, kindgerechtes Programm angeboten. Auch die Urlaubsregion selbst und deren Sehenswürdigkeiten kommen dabei nicht zu kurz.

Urlaub ganz ohne Eltern

Zusätzlich gibt es auch den Kinderurlaub ohne Eltern. Kinder zwischen 7 und 15 Jahre sind willkommen. „Je kleiner der finanzielle Rahmen einer Familie ist, desto stärker wird das Angebot gefördert. Der volle Elternbeitrag beträgt 33 Euro pro Tag und Kind. Steht einer Familie ein monatliches Familiennettoeinkommen bis 1.975 Euro zu Verfügung, zahlen die Erziehungsberechtigten 26 Euro pro Urlaub und Kind. Bei Geschwisterkindern halbiert sich dieser Betrag noch einmal“, fasst die Stadt Wien zusammen. Ab 7. Oktober kann der Kinderurlaub in den Weihnachtsferien gebucht werden. Mehr Infos hier.

©Stadt Wien/Markus Wache Diese Familien sind gerade von ihrem Urlaub zurück.,

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert