Erdbeben erschüttert Kroatien – bis in die Südsteiermark spürbar

Am Dienstagmorgen, dem 13. August 2024, sorgte ein Erdbeben in Kroatien für Aufregung in der Region. Um 8.43 Uhr Ortszeit wurde ein Erdbeben der Magnitude 3,9 etwa zehn Kilometer südöstlich von Varazdin in Kroatien registriert. „In der südlichen Steiermark wurde es schwach bis deutlich wahrgenommen, Schäden sind in Österreich nicht zu erwarten“, heißt es seitens er des Österreichischen Erdbebendienst GeoSphere Austria.