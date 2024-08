Unwetter-Chaos: Züge und Autos zwischen Muren eingesperrt

Tirol wurde am Montagabend, dem 12. August, von einem Unwetter heimgesucht. Aufräumarbeiten nach mehreren Murenabgängen sind noch immer in Gange. In der Nacht auf heute, von 18 bis 8 Uhr, wurden insgesamt 153 Unwetter-Einsätze verzeichnet, davon 109 im Bezirk Innsbruck-Land. 47 Feuerwehren standen im Einsatz. „Alleine in der Gemeinde Kematen in Tirol rückte die Feuerwehr aufgrund der Unwetter 56-mal aus“, heißt es vom Land Tirol.

Murenabgänge in Tirol

So gegen 20 Uhr kam es westlich von Innsbruck zu Murenabgängen auf der B171 Tiroler Straße. „Dadurch waren zehn Fahrzeuge mit insgesamt 17 Personen zwischen den Muren eingesperrt. Auch die Bahnstrecke der Karwendelbahn-Zugstrecke (Mittenwald-Bahn) wurde durch die Mure verlegt, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Züge und Autos eingeschlossen

Zwei Personenzüge waren unmittelbar betroffen, einer westlich und einer östlich der Mure. In jenem westlich der Mure befanden sich 21 Personen. Die Fahrgäste konnten evakuiert und anschließend von Zirl mit Fahrzeugen zum Westbahnhof nach Innsbruck gebracht werden. „Der östliche der Mure betroffene Zug, mit ca. 40 Fahrgästen, konnte gegen ca. 23 Uhr zum Innsbrucker Westbahnhof geschleppt werden, wo die Fahrgäste den Zug unverletzt verlassen konnten“, heißt es weiter.

Straße bis auf Weiteres gesperrt

Die zehn eingeschlossenen Fahrzeuge konnten um 22.43 Uhr ihre Fahrt fortsetzen, nachdem die Straße wieder freigemacht wurden. Ein Gelenkbus konnte rückwärts aus dem Gefahrenbereich Richtung Zirl gelotst werden. Die Bahnstrecke und die Bundestraße bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Eine Umfahrungsmöglichkeit zur B171 besteht über die A12 Inntalautobahn bzw. über die L 11 Völser Straße.

Unwetter drückte Kanaldeckel hoch

In Kematen, Innsbruck-Land, ereignete sich um 19.30 Uhr außerdem ein Verkehrsunfall. „Auf Grund des herrschenden Unwetters wurde unmittelbar vor dem Bus ein Kanaldeckel angehoben. Der Bus stieß gegen den Kanaldeckel“, berichtet die Polizei. Der 32-jährige Buslenker sowie ein Fahrgast, 44-jähriger Österreicher, wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wollten laut Polizei nicht mit der Rettung abtransportiert werden. Der Bus war noch fahrtauglich und musste daher nicht abgeschleppt werden. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt.“

Unwetter kam überraschend

In Vorarlberg kam es auf der L192 zu einem Murenabgang im Bereich Pfoppner Tobel, wodurch die Straße verlegt wurde. Im Ortsgebiet von St. Gallenkirch (Bezirk Bludenz) gingen weitere kleinere Muren ab. Oberösterreich und Salzburg wurden ebenso vom Unwetter getroffen. In Salzburg schlug ein Blitz in der Nähe zweier Männer und ihrem Hund ein. Der Vierbeiner verstarb. 8.000 Blitze in nur zwei Stunden wurden in der Nacht auf heute in Niederösterreich und Wien verzeichnet.