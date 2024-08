Kräftige Hitzegewitter kommen heute noch auf Kärnten zu

Zunächst ist in Kärnten noch mit starker Hitzebelastung zu rechnen. „Vor allem im Klagenfurter Becken, im Rosental sowie im Raum Villach könnten heute Temperaturen von bis zu 34 Grad erreicht werden“, weiß Meteorologe Christian Stefan von der Geosphere Austria. Hochsommerlich wird es aber auch im Rest Kärntens, so sind in Oberkärnten zwischen 32 und 33 Grad möglich.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis / einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Teils heftige Hitzegewitter im Anmarsch

Dementsprechend könnten sich in diesen Bereichen aber auch Hitzegewitter entwickeln, warnt Stefan. Betroffen seien laut ihm vor allem das Bergland von den Nockbergen, über die Gurktaler Alpen bis hin zur Pack. „Spätabends bzw. in der Nacht könnte es dann aber auch das Klagenfurter Becken treffen“, so der Fachmann. Hauptprobleme seien dabei örtlicher Starkregen und lebhafte Windböen. „Lokal könnten bis zu 20 Liter pro Quadratmeter fallen“, erläutert Stefan. Hagel sei heute hingegen eher unwahrscheinlich. Ganz ausschließen will ihn der Experte aber nicht.