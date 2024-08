Täter-Fahndung: Geldbörsendieb stahl mehrere hundert Euro

Ein unbekannter Täter soll am 26. Juli , zwischen 11.45 Uhr und 12.05 Uhr, einer 72-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft im Stadtgebiet von Wiener Neustadt die Geldbörse gestohlen haben. Die Geldbörse befand sich in der Einkaufstasche der Frau, die am Einkaufswagen hing. Der Täter erbeutete einen hohen dreistelligen Eurobetrag und die Bankomatkarte des Opfers. Bis zur Sperre der Karte konnte der Beschuldigte bereits drei Bargeldbehebungen an verschiedenen Bankomaten im Stadtgebiet durchführen und dabei ebenfalls einen hohen dreistelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers beheben.

©LPD NÖ | Aufnahmen einer Überwachungskamera ©LPD NÖ | Nach diesem Mann wird nun gesucht. ©LPD NÖ | Die Polizei Niederösterreich bittet um Hinweise. ©LPD NÖ | Hast du ihn gesehen?