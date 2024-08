Was Richard Lugner alles für Wien getan hat

Veröffentlicht am 13. August 2024, 11:30 / ©Montage: 5 Minuten/ Stadt Wien- Jobst/ PID -Fürthner

Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich über die Todesnachricht bestürzt: „Richard Lugner war ein erfolgreicher Baumeister und Unternehmer, der eine erfolgreiche Baufirma und mit der Lugner City eine Shopping-Institution in der Stadt geschaffen hat.“ Der Wiener Bürgermeister weiter: „Als ‚Seitenblicke-Mensch‘ war er ein hochprofessioneller Entertainer, der die Öffentlichkeit nicht gescheut hat und in zahlreichen TV-Formaten aufgetreten ist. Sein Tod bestürzt mich zutiefst, mit Richard Lugner ist ein Wiener Original von uns gegangen.“

Was Lugner alles für Wien getan hatte

Ludwig strich die unternehmerischen Erfolge Lugners hervor, mit der dieser das Stadtbild mitgeprägt hatte: „Mit dem Bau der ersten Moschee in Wien, die mit einem 32 Meter hohen Minarett in Floridsdorf steht, ist Richard Lugner 1979 erstmals bekannt geworden. Anerkennung brachte ihm auch die Sanierung des Wiener Stadttempels der jüdischen Kultusgemeinde. Und mit der Eröffnung der Lugner-City 1990 am Gürtel hat dann wohl die ganze Bevölkerung Wiens und darüber hinaus den Namen Lugner gekannt.“ Im April 1992 wurde Richard Lugner anlässlich des 30-jährigen Jubiläums seiner Unternehmensgründung das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.

Lugner mit 91 Jahren verstorben

Richard Lugner, oder wie alle ihn gern nannten „Mörtel“, ist am gestrigen Montag, dem 12. August, in seiner Villa in Döbling verstorben. Er dürfte gestürzt und sich schwer verletzt haben. Lugner wurde 91 Jahre alt. Nur Wochen zuvor hatte er sein „Bienchen“, Simone Lugner, geheiratet. Nach seinem Tod zeigt sich Simone Lugner auf Instagram bestürzt: „Du warst der Traum meines Lebens.“ Andere Ex-Frauen wie Cathy „Spatzi“ Lugner und Christina „Mausi“ Lugner trauern ebenso um den Baulöwen. Die Sozialen Medien und jedenfalls voll mit Trauerbekundungen nach Lugners Tod.