Erstes Spital Österreichs ist Nierenkrebszentrum

Veröffentlicht am 13. August 2024, 12:10 / ©Foto © KABEG/Hipp

Das Nierenzellkarzinom zählt zu den häufigeren bösartigen Tumorerkrankungen bei

Erwachsenen. Allein am Klinikum Klagenfurt werden jährlich mehr als 80 Patientinnen und Patienten neu diagnostiziert, heißt es in der Presseaussendung des Klinikums Klagenfurt. „Das Durchschnittsalter liegt zwischen 50 und 60 Jahren, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen“, berichtet Prim. Dr. Diego Signorello, Abteilungsvorstand der Urologie im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee.

Individueller Behandlungsplan

Gemeinsam mit Fachexperten der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie

und der Abteilung für Hämatologie und Internistischen Onkologie, erarbeiten die Experten nach der Diagnosestellung einen zum Teil ganz individuellen Behandlungsplan für die Patientinnen und Patienten, heißt es seitens der Abteilung des Klinikums Klagenfurt. „Möglich ist natürlich eine Operation, welche seit Mai 2023 als robotergestützter Eingriff erfolgt, aber auch eine konservative Behandlung“, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Eisterer, Abteilungsvorstand der Hämatologie und Internistischen Onkologie sowie Leiter des Onkologischen Zentrums.