Paukenschlag! ÖSV-Star hängt Skier an den Nagel

„Nach langem Nachdenken habe ich beschlossen, mich vom Skisport zurückzuziehen und meine Profikarriere als Skirennläuferin zu beenden. Meine Reise in den letzten Jahren war nicht immer einfach, und auch diese Entscheidung war natürlich nicht leicht, da Skifahren einen bedeutenden Teil meines Lebens ausgemacht hat und mir unvergessliche Erlebnisse, wertvolle Freundschaften und Erfolge gebracht hat“, teilt die Tirolerin auf Instagram mit.

Mehrere Rückschläge

Während ihrer Karriere hatte Rosina Schneeberger mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, die ihre sportliche Laufbahn stark beeinflussten. Trotz dieser Rückschläge konnte sie einige Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben erzielen. „Vielleicht habe ich nicht all meine Träume erreicht, aber ich bin wirklich stolz und dankbar für die Jahre harter Arbeit, die Kämpfe, die Comebacks und dafür, dass ich nie aufgegeben habe! Jede Herausforderung, jeder Rückschlag und jeder Sieg hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin“, so die Skirennläuferin weiter.

Von der Piste zum Foodtruck

Was wird der ÖSV-Star nun mit seinem Leben machen? Schneeberger dazu: „Nach meiner letzten Operation im Mai geht es mir gesundheitlich wieder richtig gut. Ich bin endlich wieder schmerzfrei und das möchte ich auch so beibehalten. Die Zeit im Skizirkus war sehr schön und ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich in meinen neuen Lebensabschnitt mitnehmen will. Kommenden Winter möchte ich vorerst mit meiner Schwester gemeinsam einen Foodtruck bei uns im Skigebiet Mayrhofen betreiben. Die Abschlussprüfung für den staatlichen Skilehrer ist noch geplant und beim BMF (Zollsport) stehen mir auch noch alle Türen offen.“