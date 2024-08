Tochter Jacky Lugner unter Schock: „Wir liegen uns im Arm und weinen“

Ein Kondolenzbuch für Richard Lugner wird in der Lugner-City aufliegen.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 12:57 / ©APA/ALEXANDER FECHTER

„Ich möchte mich im Namen der ganzen Familie für die große, große wunderschöne Anteilnahme aus der ganzen Welt bedanken“, so Christina „Mausi“ Lugner im Strandcafe an der Alten Donau. Sie habe Richard sehr viel zu verdanken, „er war für mich mein Lebensmensch“. Sie würdigte den verstorbenen Societylöwen als „einzigartigen Menschen.“ Die Trauer gelte der Familie, aber auch allen Freunden und Bekannten. Diese könnten im Kondolenzbuch dieser Ausdruck verleihen und darin auch Erlebnisse mit dem Verstorbenen beschreiben.

Tochter Jacky unter Schock

Richard Lugner habe Handschlagqualität besessen und sich die Nöte und Sorgen der Menschen angehört. Zudem habe sich der Baumeister alles selbst erarbeitet, so „Mausi“. Ihre gemeinsame Tochter Jaqueline würde alles daransetzen, dessen Vermächtnis fortzusetzen. Diese stünde unter Schock. „Wir liegen uns zu Hause im Arm und weinen, dann erzählen wir einander wieder lustige Geschichten von Richard und lachen gemeinsam.“

„Wenn Du uns sehen kannst, …“

Verschiedene Medien hatten vom geplanten Begräbnis in der Döblinger Kirchengemeinde Kaasgraben berichtet. Laut Christina Lugner ist „noch nichts fixiert“. „Aber Ihr werdet alles erfahren.“ Am Hauptplatz der Lugner City würde „am späten Nachmittag oder morgen“ ein Kondolenzbuch aufgelegt. Zuletzt sprach „Mausi“ ihren „Mörtel“ noch direkt an: „Wenn Du uns von oben sehen kannst, schau runter und sage beim nächsten Opernball ‚Alles Walzer‘.“

Mit 91 Jahren verstorben

Richard Lugner, oder wie alle ihn gern nannten „Mörtel“, ist am gestrigen Montag, dem 12. August, in seiner Villa in Döbling verstorben. Er dürfte gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Lugner wurde 91 Jahre alt. Nur Wochen zuvor hatte er sein „Bienchen“, Simone Lugner, geheiratet. Nach seinem Tod zeigt sich Simone Lugner auf Instagram bestürzt: „Du warst der Traum meines Lebens.“ Die Sozialen Medien sind jedenfalls voll mit Trauerbekundungen nach Lugners Tod. (APA,red. 13.08.2024)