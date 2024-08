300 Radsportler kommen für Nachwuchs-Rennen nach Kärnten

Rund 300 Sportler aus 16 Nationen werden für die Rundfahrt in Kärnten erwartet.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 13:17 / ©LPD Kärnten/Bauer

„Veranstaltungen wie die internationale Alpe-Adria-Tour sind wichtig, um eine Breitenwirkung zu erzielen und den Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchsportlern eine Bühne zu bieten", betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dankte dem Veranstalterteam rund um Peter Wrolich. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Teilnehmenden in den Kategorien U13, U15, U17 und Junioren.

©LPD Kärnten/Bauer Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Pressekonferenz.

Rennen der Damen-Radbundesliga am Programm

Die Route führt über fünf Etappen. „Uns ist es wichtig, dass sich unsere Sportlerinnen und Sportler vor heimischem Publikum präsentieren können. Dieses Jahr wird erstmals auch ein Rennen der Damen-Radbundesliga im Zuge der internationalen Alpe-Adria-Tour stattfinden“, berichtete Wrolich.

Schlussetappe am Klagenfurter Ring

Die Schlussetappe findet am Klagenfurter Ring statt. Seitens der Stadtregierung nahmen deshalb auch die Stadträte Max Habenicht (ÖVP), Constanze Mochar (SPÖ) und Sandra Wassermann (FPÖ) an der Presskonferenz teil. Sie rückten die Bedeutung des Radsports für die Landeshauptstadt Klagenfurt im Bereich des Tourismus, der Verkehrsplanung und des privaten Mobilitätsverhaltens in den Vordergrund.