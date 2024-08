Erste Wärmegewitter toben bereits in der Steiermark

Veröffentlicht am 13. August 2024, 13:20 / ©5 Minuten

„In den Bergen haben sich bereits einige, teils mächtige Quellwolken gebildet. Erste Schauer und Gewitter haben sich bereits in Tirol sowie in der Steiermark (Weizer Bergland und Bezirk Deutschlandsberg) gebildet. Diese sind recht stationär und können bereits jetzt in der Entstehungsphase lokalen Starkregen mit Überschwemmungen dabei haben“, heißt es seitens des Wetterdienstes Skywarn Austria.