Wetter-Warnung in Österreich: Hier toben bereits erste Gewitter

Schon am gestrigen Montagabend, dem 12. August, zogen Gewitter über Österreichs. Starkregen und dadurch hervorgerufene Murenabgängen sorgten für viele Probleme. In Tirol wurden zehn Autos und zwei Züge von Muren eingesperrt, es dauerte Stunden, bis die Insassen von dem Schauplatz weg konnten. In Salzburg kam es zu einem Blitzschlag, der für einen Hund tödlich endete. In Niederösterreich und Wien wurden 8.000 Blitze binnen zwei Stunden verzeichnet.

Hagel, Starkregen und Co.

Ähnliches Bild könnte sich auch heute zeichnen, wie Wetterdienste warnen. Am meisten betroffen sind wieder Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Tirol und Steiermark. „Diese Warnung bezieht sich hauptsächlich auf kräftige Windböen, starken Regen mit der Gefahr lokaler Überflutungen und (großen) Hagel“, heißt es von Skywarn Austria. Die ersten Wolken bildeten sich bereits gegen Mittag.

Erste Gewitter toben bereits

Erste Gewitteraktivität in der Steiermark und Tirol wurde gegen 13 Uhr bereits verzeichnet. Von Skywarn Austria heißt es: „In den Bergen haben sich bereits einige, teils mächtige Quellwolken gebildet. Erste Schauer und Gewitter haben sich bereits in Tirol sowie in der Steiermark (Weizer Bergland und Bez. Deutschlandsberg) gebildet. Diese sind recht stationär und können bereits jetzt in der Entstehungsphase lokalen Starkregen mit Überschwemmungen dabeihaben.“

Bis in die Nacht

Laut dem Wetterdienst dürften in den nächsten Stunden teils kräftige Gewitter aufziehen. Die Gewitter könnten bis in die zweite Nachthälfte anhalten. „Besonders im Bergland sowie im Westen und Norden gehen einige teils heftige Gewitter nieder, dabei besteht punktuell die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bis zum Abend oft trocken bleibt es im Südosten sowie im Flachland des Ostens„, so Skywarn Austria.