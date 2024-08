Gesucht wegen schweren Betrugs: Ex-Fußballer (32) tauchte unter

Veröffentlicht am 13. August 2024, 14:25 / ©Montage: Canva

Ein ehemaliger österreichischer Profi-Fußballspieler wurde Ende Juli 2024 auf einem Flughafen in Deutschland noch vor der beabsichtigen Ausreise vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wien erwirkte gegen den Ex-Kicker einen europäischen Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen schweren Betrugs.

Schwerer Betrug

„Der 32-Jährige soll seinen Opfern durch falsche Versprechen vorsätzlich Schaden zugefügt haben“, so die Landespolizeidirektion Wien. Er verleitete seine Opfer dazu, ihm Geld anzuvertrauen, die er dann in digitale Zahlungsmittel für sie anlegte, in der Hoffnung Gewinn zu machen. Außerdem hat er sich Geld zum Ankauf von Luxusuhren geliehen. „Jedoch erhielten die Opfer ihr Geld nie wieder zurück und der 32-Jährige vertröstete seine Opfer mit verschiedensten Ausreden.“

Nach Urteil untergetaucht

Im Jänner 2024 wurde der Ex-Kicker von einem Landesgericht verurteilt. Damals sicherte er auch eine Kooperation den Behörden zu. Von einem auf den anderen Moment tauchte er aber unter, weshalb auch der EU-Haftbefehl erlassen wurde. „Bis dato entstand ein Schaden im höheren sechsstelligen“, so die Polizei. Nun vermutet das Landeskriminalamt Wien, dass die Zahl der Opfer höher ist als bislang bekannt. Opfer sollen sich daher beim Landeskriminalamt, Außenstelle Ost, Gruppe Goldnagl, unter 01-31310-62511 melden.