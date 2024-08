Stahlseil traf Forstarbeiter (64) am Kopf

Ein Forstunfall ereignete sich am Dienstag in einem Wald in Wachsenberg.

Der 64-Jährige nutzte am Dienstagvormittag bei Forstarbeiten in einem Wald in Wachsenberg in der Gemeinde Feldkirchen ein Stahlseil zum Aufseilen. „Dieses blieb jedoch unter Spannung an einer Wurzel hängen und schlug dann plötzlich gegen den Kopf des Mannes“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte wurde nach der Bergung aus dem steilen Gelände in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.