Schmuckdieb scheiterte kläglich an Spezialpanzerglas

Gegenüber 5 Minuten schilderte der Eigentümer der Schmuckwerkstatt den Vorfall, welcher sich heute in den frühen Morgenstunden ereignete. „Es schien so, als ob der Täter versuchte mit einem Hammer die Glasscheibe einzuschlagen. Aber auf der Fensterscheibe ist auch ein Abrieb zu erkennen, deshalb scheint es so, als hätte der Dieb den Hammer mit etwas umwickelt und so versucht, das Glas einzuschlagen“, berichtet der Eigentümer. Weiters merkt dieser an, dass es sich um drei Zentimeter dickes Spezialpanzerglas handelt und dass hier nur die äußere Schicht beschädigt wurde.

„Da waren aber keine Profis am Werk“

Der Eigentümer der Schmuckwerkstatt rief gegen acht Uhr morgens die Polizei, als er vor seinem Geschäft stand und auch bemerkte, dass die Alarmanlage scharf geschalten war, wie er gegenüber 5 Minuten berichtete. „Da ein Abrieb auf der Scheibe zu sehen war, ist auch die Spurensicherung gekommen“, so der Eigentümer, weiters informiert er darüber, dass nichts gestohlen wurde. Abschließend merkt der Eigentümer noch an: „Da waren aber keine Profis am Werk“.

©Einspieler die Schmuckwerkstatt | Die äußere Schicht des Spezialpanzerglases wurde beschädigt. ©Einspieler die Schmuckwerkstatt | In der Schmuckwerkstatt Einspieler ereignete sich ein Einbruchsversuch in den frühen Morgenstunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2024 um 14:48 Uhr aktualisiert