Bei Hitze: Stadtgärtner brach zusammen – tot!

Veröffentlicht am 13. August 2024, 14:50 / ©pixabay.com

Bei glühender Hitze arbeitete der 56-jährige Stadtgärtner Montagmittag im Haspingerpark in Wien-Floridsdorf. Plötzlich brach er zusammen. Für den Mann ging es mit der Berufsrettung sofort in ein Krankenhaus. Jegliche Reanimationsversuche waren erfolglos. Der 56-Jährige verstarb im Spital. Die Krone berichtete heute über den Vorfall. Ein Zusammenhang des Todesfalls mit der Hitze wird von den Stadtgärten dementiert, Kollegen des Mannes hingegen sehen das nicht so. Der Stadtgärtner hatte die Gartenanlage im Park gegossen.