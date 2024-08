Weltpremiere im Haus des Meeres: Baby-Chamäleons sind geschlüpft!

Das Wüstenchamäleon gilt aufgrund seiner extremen Lebensweise in den heißen und trockenen Regionen des südlichen Afrikas als besonders anspruchsvoll in Haltung und Zucht. Der Schlupf der ersten Jungtiere ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, perfekter klimatischer Bedingungen und einer intensiven Betreuung durch unser Expertenteam. „Wir sind unglaublich stolz auf diesen Erfolg“, erklärt Robert Riener, Kurator für Reptilien und Amphibien. „Diese Nachzucht ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Zoos und ein wichtiger Schritt in der Erhaltung dieser faszinierenden Art.“

©Haus des Meeres/ Dominik Moser | Im Haus des Meeres… ©Haus des Meeres/ Dominik Moser | … gibt es Wüstenchamäleon-Nachwuchs. ©Haus des Meeres/ Dominik Moser | Erstmals weltweit ist die Nachzucht gelungen.

Mütter erholen sich noch

Während die in den vergangenen Tagen geschlüpften Jungtiere nun hinter den Kulissen gepflegt werden, kann einer der Väter in der neuen Namibia-Anlage bestaunt werden. Die Mütter dürfen sich backstage erholen- sie haben vor Kurzem erneut zahlreiche Eier gelegt. Die Nachzucht im Haus des Meeres ist ein bedeutender Beitrag zum Verständnis und zur Erhaltung dieser einzigartigen Art. Die erfolgreiche Reproduktion zeigt, dass auch herausfordernde Arten in menschlicher Obhut gedeihen können, wenn ihre speziellen Bedürfnisse berücksichtigt werden.