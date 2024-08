Brand in Schlafzimmer: Mieter in Krankenhaus eingeliefert

Brand in Dornbirn: Der Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Veröffentlicht am 13. August 2024

Eine Streife der Polizeiinspektion Dornbirn stellte vor Ort fest, dass das Schlafzimmer der Wohnung bereits in Vollbrand stand, konnte jedoch in der Wohnung keine Personen feststellen und begann mit der Brandbekämpfung. Zwischenzeitlich konnte der Mieter der Wohnung außerhalb der Wohnanlage angetroffen werden, welcher von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das KH Dornbirn eingeliefert wurde, berichtet die Polizei. Die restlichen Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert und der Brand konnte schließlich von der Feuerwehr Dornbirn gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand von Ermittlungen.