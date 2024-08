Wohnungspreise sinken, doch was ist mit Klagenfurt und Villach?

In den zwei Kärntner Städten sind die Wohnungspreise in den vergangenen zwei Jahren extrem gestiegen, dies weicht von dem Österreich-Trend stark ab.

Nachfrage nach Mietwohnung höher als nach Eigentum

Die Preisentwicklung bei Häusern und Wohnungen zeigt meist eine rückläufige Tendenz. Je mehr Käufer in den jeweiligen Regionen selbst in ihren Eigentumswohnungen leben würden, desto weniger stark ausgeprägt wäre jedoch dieser Rückgang. Eine „wilhaben.at“-Umfrage wurde ausgewertet und zeigt, dass sie die Nachfrage nach einer Mietwohnung höher ist als nach Eigentum. Jedoch stehen dem Wunsch nach einem Eigenheim oft die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten im Weg.

Wohnungen in Klagenfurt und Villach wurden teurer

In den Bezirken, in denen, die Menschen häufiger in deren eigenen Wohnungen wohnen, ist der Wohnungspreis seit Mitte 2022 gestiegen anstatt zurückgegangen. In lediglich vier Regionen wurden Wohnungen teurere, darunter befindet sich Klagenfurt mit einem Plus von 3,8 Prozent und Villach mit einem Plus von 3 Prozent, so heißt es seitens der „Kleinen Zeitung“.