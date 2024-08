Über 50.000-Instagram-Postings: Grüner See ist der Steirische Champion

Der Kärntner Wörthersee hat zwar mit 571.437 Beiträgen auf Instagram den Titel des „See des Südens“ gewonnen, doch auch die Seen in der Steiermark ziehen die Fotocommunity in den südlichen Teil Österreichs. Insgesamt wurden 36 Seen in den beiden südlichen Bundesländern, der Steiermark und Kärnten, untersucht. Der Grüner See in der Steiermark belegte im österreichweiten Ranking mit 51.956 Postings auf Instagram den 17. Platz und ist damit der Sieger der steirischen Gewässer.

Das sind die Top-3 „Instagrammable“ Seen in der Steiermark Grüner See: Mit 51.956 Postings auf Platz 17 des österreichweiten Rankings

Grundlsee: Mit 33.014 Postings auf Platz 21

Altausseer See: Mit 12.773 Postings auf Platz 30