Räuber zückte Messer: Mann hat Lebensmittelfiliale in Ternitz überfallen

Die Polizei konnte nach intensiven Ermittlungen einen 40-jährigen Mann nach einem versuchten Raub in Ternitz festnehmen.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 17:46 / ©Montage: Canva/ Montage

Am Montag, dem 22. Juli 2024, gegen 17.52 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Mann eine Lebensmittelfiliale in Ternitz. Er legte Waren auf das Kassenpult, doch als die Kassiererin sich der Kasse näherte, zog er plötzlich ein Messer und trat hinter die Kasse. Unter Androhung von Gewalt forderte er die Angestellte zweimal auf, die Kasse zu öffnen. Doch die Kassiererin gab an, dies nicht zu können, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Umfangreiche Fahndung: Polizei bleibt zunächst erfolglos

Nach dem missglückten Raubversuch leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk Neunkirchen, unterstützt von einem Hubschrauber der Flugpolizei und Polizeidiensthundestreifen, suchten nach dem Täter. Trotz des raschen Einsatzes verlief die Fahndung zunächst ohne Erfolg.

Ermittlungen führen zum Erfolg: Festnahme des 40-Jährigen

Dank intensiver Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, insbesondere des Ermittlungsbereichs Raub, und der Polizeiinspektion Ternitz, konnte ein 40-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Am 12. August 2024 wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt. Der Mann gestand die Tat bei den Einvernahmen.