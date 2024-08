Bike Week am Faaker See: 200 Drohnen bringen den Himmel zum Strahlen

Sie ist ein beliebter Fixpunkt zum Ende des Sommers in der Region Villach – Faaker See: die European Bike Week mit ihren mehr als 100.000 Besuchern aus aller Welt. In diesem Jahr setzen die Veranstalter von 3. bis 8. September neben der Parade, dem Village und der Livemusik rund um den See auf einen weiteren Programmhöhepunkt.

200 Drohnen ober dem Faaker See

Rund 200 Drohnen werden am Freitag, dem 6. September und Samstag, dem 7. September ab jeweils ca. 21.30 Uhr den Himmel oberhalb des Faaker Sees zum Strahlen bringen. Eine Premiere, die ein Gesamtkunstwerk aus Licht, Musik, Moderation und Emotion verspricht.

Acht Wochen Vorlaufzeit

Die Show selbst wird bereits Wochen vor dem Event genauestes geplant, erzählt Stefan Hölzl-Strohmayr von der Firma Droneline: „Wir haben rund acht Wochen Vorlaufzeit, um eine Show in dieser Dimension inklusive Planung, Programmierung, der Organisation und Durchführung vor Ort auf die Beine zu stellen. Alleine für das Akku-Management – es müssen ja rund 500 Akkus gleichzeitig geladen und entladen werden – braucht es beispielsweise zwei Mitarbeiter.“

„Mit einem Feuerwerk nicht vergleichbar“

Die Drohnen starten am Seeufer und gehen dann nach rund 150 Metern Anflug direkt über dem See in Position. „Eine Drohnenshow ist mit einem Feuerwerk kaum vergleichbar. Im Gegensatz dazu ist sie mehrdimensional, heißt, wir kombinieren die Lichteffekte mit Musik und Moderation – und da unsere Drohnen, die sogar bei leichtem Regen fliegen können, mit 100 Watt starken LEDs punkten, haben wir eine riesige Bandbreite an Farben, Mustern und Kontrasten. Es wird ein Farbfeuerwerk, dass der Faaker See noch nicht gesehen hat.“