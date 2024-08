See des Südens: Wörthersee knackt 500.000-Postings-Marke auf Instagram

Mit 571.437 Beiträgen überschreitet der Wörthersee als erster rein österreichischer See die Marke von einer halben Million Postings auf Instagram. Der für sein schillerndes Türkis bekannte Kärntner See verzeichnet ein Wachstum von 128 Prozent im Vergleich zu 2018 und behauptet damit den zweiten Platz im Ranking. Im Vergleich zu den insgesamt 36 untersuchten Gewässern in Kärnten und der Steiermark generiert der Wörthersee alleine mehr Postings als alle anderen Seen der beiden Bundesländer zusammen. Dies ist umso bemerkenswerter, da er seinen Kärntner Konkurrenten, den Faaker See (Platz 9) und den Weißensee (Platz 10), um mehr als 400.000 Postings übertrifft.

Das sind die Top-3 „Instagrammable“ Kärntner Seen: Wörthersee: Mit 571.437 Postings auf Platz 2 des österreichweiten Rankings

Faaker See: Mit 104.767 Postings auf Platz 9

Weißensee: Mit 102.779 Postings auf Platz 10