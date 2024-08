Am Joanneumring: Fünf kranke Bäume werden durch Neupflanzungen ersetzt

Veröffentlicht am 13. August 2024, 20:41 / © Stadt Graz

Während das Leben von fünf Kastanien durch ihre Verpflanzung vom Opernring in den Kindergarten Andersengasse bereits gerettet werden konnte, müssen leider, wie bereits mehrmals kommuniziert, fünf Bäume aufgrund von schwerwiegenden Schädigungen durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Bäume stellen erhebliches Sicherheitsrisiko dar

Manche davon sind bereits zu einem beträchtlichen Teil hohl und werden so zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko, da ihre Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Betroffen sind ein Schnurbaum im Abschnitt Raubergasse/Schmiedgasse, eine Kastanie im Abschnitt Schmiedgasse/Eisernes Tor sowie drei Kastanien im Abschnitt Eisernes Tor/Girardigasse.

„Es ist immer traurig, wenn alte Bäume krank werden“

Die Arbeiten finden am 20. und 21. August statt und werden von der Firma Forstdienst durchgeführt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner „Es ist immer traurig, wenn alte Bäume krank werden und absterben. Wir benötigen jeden einzelnen Baum für unser Stadtklima. Daher wurden die betroffenen Bäume mehrfach von Botanikern und Baumschutzexperten begutachtet. Wenn die kaputten Bäume zur Gefahr werden, müssen wir allerdings handeln. Leider ist dies am Joanneumring nun der Fall. Die positive Nachricht: Wir pflanzen fünf neue Bäume, die aufgrund ihrer Art auch klimawandelresistent sind und künftig in dieser, gegen die Hitze besonders relevanten Allee, für Schatten und Abkühlung sorgen werden.“

Bauarbeiten für Bushaltestelle am Opernring wurden beendet

Die Bauarbeiten für den Radweg am Joanneumring und dem längst notwendigen Lückenschluss am inneren Ring befinden sich absolut im Zeitplan. Im Herbst dürfen sich die Menschen über einen Zweirichtungs-Radweg mit insgesamt vier Metern Breite freuen. Weitere gute Nachrichten: die Bauarbeiten für die Regionalbushaltestelle am Opernring sind mit heute bereits beendet.