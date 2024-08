Traktordiebstahl in Feldbach: Diebe hinterlassen Spur des Chaos!

Veröffentlicht am 13. August 2024, 21:25 / ©Tom/Pixabay

Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag, dem 12. und 13. August 2024, wurde ein Traktor aus einer Garage in Feldbach gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zugang zu dem versperrten Fahrzeug und nahmen es in Betrieb. In einem ungewöhnlichen Akt fuhr die Tätergruppe mit dem Traktor über ein benachbartes Kürbisfeld und eine Obstplantage, bevor sie die Fahrt auf einer Gemeindestraße fortsetzten.

Schaden an Feld und Plantage

Die Fahrt des gestohlenen Traktors hinterließ deutliche Spuren. Die Täter beschädigten den Kürbisacker sowie die Obstplantage, wodurch erheblicher Schaden entstand. Der Vorfall hat nicht nur materielle Verluste verursacht, sondern auch die örtlichen Landwirte besorgt, die nun mit den Konsequenzen des Vandalismus konfrontiert sind.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Feldbach hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen. Zur Aufklärung des Diebstahls und zur Identifizierung der Täter bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu dem Vorfall liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/6120 zu melden.