Tankstellen-Rauferei in Braunau: Polizei fasst Verdächtige nach Flucht

Polizei nimmt Verdächtige nach Tankstellen-Rauferei in Braunau fest.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 21:41 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

In den frühen Morgenstunden, am 10. August 2024, wurden die Polizei um 2.47 Uhr zu einer Tankstelle im Stadtgebiet von Braunau gerufen. Mehrere Notrufe hatten berichtet, dass es dort zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Die beiden Opfer, ein 34-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus der Region Braunau, berichteten, dass sie nach einem verbalen Streit von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegriffen wurden. Die Angreifer flüchteten anschließend in einem Fahrzeug, kollidierten dabei mit einem anderen Auto und verloren ihr vorderes Kennzeichen. Dies führte zu einer schnellen und umfangreichen Fahndung der Polizei.

Fluchtversuch und Verfolgungsjagd

Die Polizei leitete sofort eine intensive Suche nach dem Fahrzeug im Stadtgebiet ein. Die Streifen der Stadtpolizei Braunau entdeckten kurze Zeit später das gesuchte Fahrzeug und beobachteten zwei Männer, die über die L502 in Richtung Theaterpark rannten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, doch die Verdächtigen hörten nicht auf die Aufforderung, stehen zu bleiben. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden Männer, ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger aus Niederösterreich, schließlich gefasst werden. Auch sie behaupteten, Opfer eines Übergriffs geworden zu sein und seien aus Panik geflohen.

Verletzte und Ermittlungen am Tatort

Alle vier Beteiligten an der Auseinandersetzung, die sowohl die beiden Opfer als auch die Verdächtigen umfassen, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden umgehend vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Aufgrund der Verletzungen und Alkoholisierung war eine sofortige Vernehmung der Beteiligten nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft Ried weiterleiten.

Rechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten

Die vier Männer, die in den Streit verwickelt waren, müssen sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft Ried wird den Fall prüfen und entsprechende rechtliche Schritte einleiten. Die Polizei wird weiterhin sicherstellen, dass alle relevanten Informationen und Beweise gesammelt werden, um den Fall ordnungsgemäß aufzuklären.