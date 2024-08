Teilweise kräftige Gewitter möglich: So wird das Wetter in Österreich

Heute erwartet uns in der ersten Tageshälfte überwiegend sonniges Wetter. Besonders über den Bergen können sich bereits früh Quellwolken bilden. Spätestens am Nachmittag ziehen dann Gewitter und Regenschauer auf, die örtlich kräftig ausfallen können. Die Region im Süden und Südosten des Landes bleibt voraussichtlich eher trocken.

Bis zu 36 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In den Gewittern kann der Wind allerdings lebhaft bis stark werden. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 12 und 23 Grad. Am Nachmittag steigen sie auf Werte zwischen 28 und 36 Grad an.