Lokale Gewitter am Nachmittag: So wird das Wetter in Wien

Veröffentlicht am 13. August 2024, 21:44 / ©WienTourismus/Christian Stemper

Der Mittwoch hat in Summe etliche Sonnenstunden zu bieten. Im Laufe des Nachmittags ist jedoch mit einer Zunahme der Quellwolken zu rechnen. Diese könnten lokal Gewitter mit sich bringen, die auch die Stadt erreichen können.

Bis zu 35 Grad

Der Wind wird bis zum Nachmittag schwach bis mäßig aus Südost wehen. Abends dreht der Wind dann auf West und wird etwas frischer. Die Temperaturen variieren je nach Lage: Am Stadtrand werden die Tiefstwerte bei 18 Grad liegen, während es in der Innenstadt etwas wärmer mit Tiefstwerten von 23 Grad wird. Die Tageshöchsttemperaturen können bis zu 35 Grad erreichen. Also pack die Badehose ein und ab ins Freibad!