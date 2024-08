Sonniger Start in den Tag: So wird das Wetter in der Steiermark

Am Mittwochvormittag dürfen wir uns erneut auf sehr sonniges und heißes Wetter freuen. Vor allem im Südosten bleibt es weiterhin sehr schwül.

Quellwolken, Regenschauer und Gewitter

Im Laufe des Nachmittags ist allerdings mit einer Wetteränderung zu rechnen. Es bilden sich Quellwolken, die für Regenschauer und Gewitter sorgen könnten. Diese können vereinzelt kräftig ausfallen und besonders abends im Südosten auftauchen.

Bis zu 35 Grad

In der Obersteiermark weht strichweise Südföhn. Die Temperaturen starten am Mittwochmorgen mit 14 bis 22 Grad recht mild in den Tag. Bis zum Nachmittag steigen die Werte dann deutlich an und erreichen sommerliche 29 bis 35 Grad. Also pack die Badehose ein und ab zum See!