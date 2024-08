Sonne am Vormittag, Hitzegewitter am Nachmittag: So wird das Wetter

Am kommenden Mittwoch wird das Wetter von strahlendem Sonnenschein dominiert, insbesondere am Vormittag. Die Temperaturen klettern dabei auf Höchstwerte zwischen 29 und 34 Grad, sodass ein weiterer sehr heißer Tag bevorsteht. Also pack die Badehose ein und ab zum See!

Quellwolken über den Bergen

Im Laufe des Nachmittags können sich über den Bergen einige Quellwolken bilden. Diese Wolkenansammlungen könnten lokal zu Hitzegewittern führen. In den großen Tälern und Becken bleibt es jedoch größtenteils trocken.