Bus kam entgegen: 15-Jährige verlor Kontrolle über Moped

Die Jugendliche befuhr mit ihrem Moped eine enge Gemeindestraße in Krennach, in Riegersburg. Als der Lenkerin, in einer scharfen Rechtskurve ein Firmenbus entgegenkam, verlor die 15-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark die Kontrolle über ihr Moped und stürzte infolgedessen in ein angrenzendes Wiesenstück. Die Jugendliche verletzte sich dabei schwer. Die 36-jährige Buslenkerin leistete Erste Hilfe. Die jugendliche Mopedlenkerin wurde ins Krankenhaus gebracht.