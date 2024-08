Bei Überholmanöver: Motorradfahrer (68) verunfallt

Ein Motorradfahrer verunfallte in der Steiermark.

Mehrere Motorradfahrer fuhren auf der L223 in Fahrtrichtung Jennersdorf. Beim Überholen eines Autos verlor einer der Motorradlenker, durch ein Bremsmanöver, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dabei zu Sturz. „Zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam es zu keiner Berührung“, merkt die Polizei an. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte Motorradlenker aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) in das LKH Feldbach verbracht.