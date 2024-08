Unfall in Innsbruck: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gestern kam es gegen 19.15 Uhr in Innsbruck im Bereich Kreuzung Kranebitter Allee Fischerhäuslweg zu einem Zusammenstoß zwischen einer 43-jährigen Autolenkerin und einem 37-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Autolenkerin fuhr auf der Kranebitter Allee in Richtung Osten, um an der Kreuzung mit dem Fischerhäuslweg rechts einzubiegen. Wegen mehrerer Fußgänger, die dort den Zebrastreifen überquerten, hielt sie an. Beim Losfahren kollidierte sie mit dem E-Scooter-Fahrer, der auf der Fahrradüberfahrt gerade losgefahren war. Der 37-Jährige kam zu Sturz und erlitt Verletzungen im Kopf-, Schulter- und Handbereich. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht.