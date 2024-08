Zum zweiten Mal binnen weniger Tage: Erneut Brand in Hammerbrotwerken

In den Hammerbrotwerken kam es zu einem Brand.

In den Hammerbrotwerken kam es zu einem Brand.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 06:59 / ©FF Schwechat

Erneut heulten am Dienstagabend, 13. August, gegen 20.30 Uhr in Schwechat und Umgebung die Sirenen. Grund dafür war ein gemeldeter Brand am Areal der ehemaligen Hammerbrotwerke. Binnen weniger Minuten waren die vier freiwilligen Feuerwehren Schwechat, Kledering, Mannswörth und Rannersdorf vor Ort.

Brand in Zwischendecke

In einer Zwischendecke ist neuerlich ein Brand ausgebrochen. Mit dem Trennschleifer entfernten die Florianis zwei Fensterrahmen, um so mit dem handgeführten Schaumrohr den Brand zu bekämpfen. „Um ein neuerliches Aufflammen des Brandes rasch zu bekämpfen, wird zur Stunde eine Brandwache durch die Feuerwehr gehalten. Diese wird in den späten Nachtstunden durch eine neue Mannschaft abgelöst“, heißt es von der Feuerwehr Schwechat. Die Brandursache ist unbekannt. Ermittlungen laufen.

Erneutes Feuer

Erst am Samstag, dem 10. August, stand die alte Brotfabrik in Flammen. Sieben Feuerwehren standen im Einsatz. Wie sich herausstellte, hatten drei Jugendliche das Feuer gelegt. Sie zeigten sich geständig. Schwere Konsequenzen dürfte sie nicht treffen, zwei von ihnen sind immerhin unmündig. Bei dem Löscheinsatz in den Hammerbrotwerken wurde ein Feuerwehrmann verletzt.