Goodbye Kärnten: Ex-Polizist lebt in Thailand seinen Traum

Im Zuge seiner Tätigkeit bei der österreichischen Bundespolizei verbrachte Rainer Philippeit zwei Jahre in Klagenfurt, dort lernte er Kärnten „lieben und schätzen“, wie er im Gespräch mit 5 Minuten betont. Dennoch zog es ihn in seiner Pension nach Koh Samui in Thailand. Dort lebt er mittlerweile seit acht Jahren.

©Privat / KK | In seiner Pension wanderte Rainer Philippeit nach Thailand aus. ©Privat / KK | In Koh Samu genießt er nun seinen Ruhestand. ©Privat / KK | In Koh Samu genießt er nun seinen Ruhestand.

Philippeit: „Es macht mir einfach einen Riesen-Spaß!“

„Zuerst bin ich nur hin- und hergeflogen zwischen Thailand und Österreich“, so Philippeit. Doch das Land und die Herausforderung zogen ihn magisch an. Im Jahr 2020 beschloss er schließlich endgültig auszuwandern. „Anfänglich wollte ich meine Zelte auf Sizilien (Italien) aufschlagen. Doch die Coronazeit hat mich dazu bewogen, in Thailand zu bleiben“, erklärt der Pensionist. „Hier ist einfach alles anders!“ Dabei sei es weder besser noch schlechter als in Österreich, wie er nicht müde wird, zu betonen. „Es macht mir einfach einen Riesen-Spaß!“

©Privat / KK | 2020 wanderte Rainer Philippeit nach Thailand aus. ©Privat / KK | In der Zwischenzeit unterstützt Rainer Philippeit nicht nur Touristen, … ©Privat / KK | … sondern auch die Polizei in Thailand.

Thailand-Netzwerk ins Leben gerufen

Mit der Facebookgruppe „Thailand – COME TOGETHER – NETWORKING on Koh Samui“ hat er in der Zwischenzeit auch eine Möglichkeit gefunden, andere für Thailand zu begeistern. „Es ist mir gelungen, ein ganzes Netzwerk aufzubauen, und Touristen wie Einheimische über die Landschaft, neue Gesetze und Regularien oder auch das Essen zu informieren“, erläutert Philippeit. Interessierten rät er nicht gleich ans Auswandern zu denken. „Kommt lieber für eine gewisse Anzahl von Wochen bzw. Monaten her, lernt das Land kennen und vergleicht, ob ihr mit der Temperatur, dem Buddhismus, dem Linksverkehr und den etwas anderen Niederschlägen zurechtkommt.“ Auch stehe er Einwanderungswilligen für Fragen gerne jederzeit zur Verfügung.

©privat | Nicht nur über die Landschaft zeigt sich Rainer Philippeit begeistert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 07:07 Uhr aktualisiert