SPÖ-Sommerfest in Kärnten: Babler spricht am Ossiacher See

SPÖ-Chef Andreas Babler wird am Samstag am Ossiacher See erwartet.

Am Samstag erstrahlt der Seepark Annenheim am Ossiacher See ganz in Rot: Die SPÖ-Gemeindeorganisationen Afritz, Arriach, Feld am See, Ossiach und Treffen feiern am 17. August wieder ihr jährliches Sommerfest. Heuer erwartet die Veranstalter hoher Besuch: SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat sich angekündigt und wird bei einem Auftritt seine politischen Ansichten und Visionen mit den Kärntner Gemeindeorganisationen teilen.