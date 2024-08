Frau (40) schlief mit Zigarette auf Couch ein

Eine Frau in Tirol schließ mit der Zigarette in der Hand ein.

Eine Frau in Tirol schließ mit der Zigarette in der Hand ein.

Am gestrigen Dienstag, dem 13. August, gegen 20 Uhr kam es in Wörgl, Bezirk Kufstein, Tirol, zu einem Brand in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte eine Couch durch eine brennende Zigarette in Brand geraten sein. In kürzester Zeit konnte die Feuerwehr Wörgl das Feuer löschen.

In Krankenhaus eingeliefert

Die 40-jährige Mieterin dürfte auf der Couch mit der brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen sein. Sie wurde von der Rettung erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Es gab keine weiteren Verletzte. „Das Wohnzimmer wurde dabei leicht beschädigt“, so die Polizei.