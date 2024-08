Unfall auf der A2: Feuerwehr rückte zur Rettung eingeklemmter Personen aus

Am Montag wurde am späten Nachmittag die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal alarmiert. Die Meldung lautete „Mehrere eingeklemmte Personen, Situation unklar“, wie die Ebenthaler Florianis auf Facebook bekannt gaben. Als sie den Unfallort auf der A2 Südautobahn erreichten, konnte die Meldung jedoch nicht bestätigt werden. Zwar hatte es einen Unfall zwischen einem Bus und einem LKW gegeben, jedoch waren keine Personen verletzt worden. Der Unfallhergang war unklar. Am Bus und am LKW entstanden laut Angaben der Feuerwehr erhebliche Sachschäden. Neben der Feuerwehr Ebenthal waren auch das Rote Kreuz Kärnten, die ASFINAG, die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof, Poggersdorf und Grafenstein im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 08:20 Uhr aktualisiert