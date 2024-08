Weiz trauert um Sepp Ederer: „Traurig und dankbar“

Veröffentlicht am 14. August 2024, 08:22 / ©KK/Privat

Am 10. August 2024 verlor die Stadt Weiz eine bekannte Persönlichkeit: Sepp Ederer, Senior-Chef des Gasthauses „Der Ederer“ und ehemaliges Mitglied des Gemeinderats, verstarb im Alter von 78 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

„Traurig und dankbar“ – Die Stadt Weiz nimmt Abschied

Mit großer Betroffenheit verkündete das Team des Gasthauses „Der Ederer“ den Verlust ihres Senior-Chefs: „Traurig und dankbar nehmen wir Abschied von unserem Senior-Chef Sepp Ederer.“ Sein Name war untrennbar mit dem Gasthaus am Weizberg verbunden, das er in den frühen 1970er Jahren gemeinsam mit seiner Frau Grete übernommen und zu einem beliebten Treffpunkt gemacht hatte.

Sepp Ederer: Ein Leben für die Gastronomie und Weiz

Sepp Ederer prägte die Weizer Gastronomieszene wie kaum ein anderer. „Er war mit seinem Haus seit Jahrzehnten und mit jeder Faser seines Lebens verbunden,“ betonte Christoph Stark (ÖVP), Bürgermeister der Stadt Gleisdorf, in seinem Nachruf. Selbst nach der Übergabe des Betriebs an seinen Sohn Reinhard und dessen Frau Petra Anfang der 2000er Jahre war Ederer in dem Gasthaus bis zuletzt aktiv.

Engagement in der Weizer Lokalpolitik

Neben seiner Arbeit als Gastronom war Sepp Ederer auch politisch aktiv. Von 1986 bis 1995 war er als Mitglied des Weizer Gemeinderats für die ÖVP tätig. In dieser Zeit setzte er sich besonders im Ausschuss für Fremdenverkehr ein und hinterließ auch in der Politik bleibende Spuren. Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat blieb Ederer der Stadt Weiz treu und zeigte bei Wahlen als Wahlsprengelleiter weiterhin sein Engagement.

„Ruhe in Frieden, lieber Sepp“ – Weiz verabschiedet sich

Die Nachricht von Sepp Ederers Tod traf die Weizer Gemeinschaft schwer. Am heutigen Tag versammelten sich zahlreiche Trauernde in der Weizer Basilika, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Bürgermeister Christoph Stark sprach vielen aus der Seele, als er sagte: „Ruhe in Frieden, lieber Sepp. Du bleibst mit deinem Haus auf Dauer vereint.“