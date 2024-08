Vorsicht: Experten warnen jetzt vor diesen Drogen!

„Checkit!“ in Wien hat sich darauf spezialisiert bei Events aber auch im Alltag Drogen zu testen. Die Konsumenten müssen dazu nur eine kleine Probe ihrer Substanz abgeben und werden in kürzester Zeit informiert. Bei den Tests kommt dann auch eben ans Licht, welche Drogen derzeit im Umlauf sind und welche gefährlich sind. „Checkit!“ veröffentlicht wöchentlich ausführliche Warnung auf der Website.

Vor diesen Drogen wird gewarnt

Zuletzt wurde unter anderem vor einigen Ecstasy-Tabletten, Kokain und Speed gewarnt. „Ende Juli / Anfang August 2024 haben wir eine Reihe an gesundheitlich besonders bedenklichen Substanzen getestet. Viele Ecstasy-Tabletten enthielten eine hohe Dosis MDMA. Eine weitere Speed-Probe enthielt eine unbekannte Substanz anstatt des erwarteten Amphetamins. Ein Großteil der als Kokain abgegebenen Proben enthielt neben Kokain auch Koffein. Zwei weitere Kokain-Proben enthielten daneben auch Procain. In einer als 2C-B abgegebenen Tablette wurde zusätzlich auch Koffein nachgewiesen. Eine als THC-Cannabis abgegebene Probe enthielt auch eine unbekannte Substanz„, so Checkit! in der Warnung von vergangener Woche. Die Detailwarnung findest du hier.

©Screenshot „checkit!“ | Diese Ecstasy-Tabletten sind in der Warnung gelistet. ©Screenshot „checkit!“ | Hier rät „checkit!“ zu besonderer Vorsicht. ©Screenshot „checkit!“ | Die Ecstasy-Tabletten beinhalten eine hohe Dosis MDMA.

Vorsicht bei Dosierung

„Checkit!“ rät allen, ihre Drogen sicherheitshalber testen zu lassen. In Bezug auf Ecstasy-Tabletten heißt es: „Tabletten mit gleichem Aussehen (Logo, Farbe, Form) können unterschiedliche Inhaltsstoffe und/oder Wirkstoffgehälter beinhalten. Es ist daher sinnvoll, jede Tablette einzeln testen zu lassen oder falls keine Substanzanalyse möglich sein sollte, vorsichtig anzutesten.“ Außerdem sei auf die Dosierung je nach Körpergewicht und Geschlecht zu achten, um eben Überdosierungen zu vermeiden und das Risiko von Gesundheitsschäden zu minimieren.