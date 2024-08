Bombendrohung in Innsbruck!

Veröffentlicht am 14. August 2024, 09:12 / ©5 Minuten

Der Notruf ging bei der Polizei gegen 7.20 Uhr ein: In einer Wohnung in Innsbruck sei eine Bombe platziert worden. Sofort rückten die Einsatzkräfte an. Wie die „Krone“ berichtet, wurde das betroffene Gebäude evakuiert. Der Einsatz läuft noch. Weitere Details folgen.