Grazer Streetworker: Sie sind dort, wo andere einen Bogen darum machen

„Keiner möchte sein restliches Leben am Billa-Eck stehen“, weiß Mag. Harald Ploder, Leiter der Grazer Streetworker im Drogenbereich. Er und sein Team arbeiten mit suchtkranken Menschen aus der sogenannten „Straßen-Szene“, die den Absprung (noch) nicht geschafft haben. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt er von den Herausforderungen und Aufgaben seines Teams und warum es jetzt ein „Gedenkbuch“ im Kontaktladen gibt.

„Geh ma zu den Streeties“

Ihr Auftrag ist es, jene Menschen zu erreichen, die Suchthilfeeinrichtungen nicht von selbst aufsuchen. Die Basis ist hier der „Caritas Kontaktladen“ in der Orpheumgasse. Dort finden Menschen aus der Grazer Drogenszene Beratung und Information. Aber auch Gespräche auf Augenhöhe, eine Mahlzeit, Duschen, eine Waschmaschine und viele andere nützliche Angebote. „Alle unsere Angebote können freiwillig in Anspruch genommen werden“, erklärt Ploder. Aufgezwungen wird niemandem etwas. Vermutlich ist das einer der Gründe, weshalb die „Streeties“ (wie sie in der Szene liebevoll genannt werden) so gerne besucht werden.

Das (un-)beliebte Billa-Eck

„Wenn wir auf der Straße unterwegs sind, sind wir hauptsächlich im innerstädtischen Bereich. Hauptplatz, Stadtpark, auch am Bahnhof. Das Billa-Eck am Hauptplatz ist aber nach wie vor der beliebteste Treffpunkt“, beschreibt Ploder die täglichen Einsatzorte seines Teams. „Unsere Klienten haben einen krankheitsorientierten Alltag, dem sie folgen.“ Am Billa-Eck ginge es nicht nur darum illegale Drogen zu kaufen oder verkaufen. Der Ort habe auch einen sozialen Aspekt: „Man trifft sich dort eben.“ Und wo die meisten Passanten dann einen großen Bogen machen, gehen die Streetworker aktiv auf die Menschen zu. „Es geht um Beziehungsaufbau, Kennenlernen und das Vorstellen unserer Angebote.“

Eine Million Spritzen

Bei Bedarf werden in der Stadt auch direkt „Safe-Sets“ ausgegeben. Kleine Schachteln mit zwei sauberen Spritzen. Im Kontaktladen selbst gibt es auch das Angebot eines „Spitzen-Tauschs“, um den Drogenkonsum risikoärmer zu gestalten. „Im letzten Jahr wurden knapp eine Million Spritzen bei uns getauscht.“ Das stelle das Team manchmal vor logistische Herausforderungen, erzählt Ploder weiter. Anhand der Menge erkennt man aber die Notwendigkeit dieses Angebots. Ebenso notwendig ist die Begleitung zu Ämtern oder Arztterminen: „Viele Klienten erzählen uns, dass sie anders behandelt werden, wenn jemand von uns dabei ist. Leider.“

Das Gedenkbuch im Büro

Für Ploder und sein Team sei die Arbeit, trotz guter Zusammenarbeit und Supervision oft eine persönliche Herausforderung: „Wir kennen viele unserer Klienten über Jahre und kommen da sehr nahe an deren Schicksale.“ Auch die Mortalitätsrate sei ihrem Arbeitsbereich natürlich höher. „Im letzten Jahr fanden zwei Mitarbeiterinnen einen unserer langjährigen Klienten tot in seiner Wohnung auf. Sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei.“ Das Team habe in der Situation aber gut funktioniert, erzählt Ploder weiter. „Die Unterstützung war sehr gut und wir haben seither auch ein Gedenkbuch bei uns im Kontaktladen. In dieses kann jeder Mitarbeiter seine Gedanken an verstorbene Klienten schreiben. Das Buch und die Gedanken bleiben dann bei uns im Büro.“

Konsumkompetenz @ Social Media

Neben der Begleitung und Unterstützung von suchtkranken Menschen, möchten die Streetworker auch die „Konsumkompetenz“ ihrer Klienten stärken. Viele wissen oft nicht über die Gefahren des Mischkonsums verschiedener Substanzen Bescheid. Neben dem Drug Checking Angebot informieren die Streetworker deshalb auch auf ihrem „Triptalks“ Kanal auf Instagram vermehrt über dieses Thema. „Wir hoffen, dass wir so vor allem auch jüngere Menschen erreichen.“ Denn heutzutage treffen sogar die Streetworker ihre Klienten nicht mehr nur bei Billa-Eck, sondern auch auf den sozialen Medien.