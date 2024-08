Das Ende einer Ära: Flash Store Villach schließt Ende September

Zehn Jahre lang konnten trendbewusste Männer und Frauen im „Flash Store“ am Villacher Hauptplatz einkaufen. Nun schließt das Modegeschäft, das zwischen Vianello und Hanschur angesiedelt ist, Ende September seine Pforten. Wir haben mit Geschäftsführer Daniel Reichhold über die Gründe und seine Zukunftsaussichten gesprochen.

Flash Store in Lienz bleibt erhalten

„Wir sind nicht gewillt, mit den gestiegenen Mietpreisen mitzuziehen“, begründet Daniel Reichhold die Standortschließung in Villach. Wer dem Unternehmen die Treue halten möchte, könne aber gerne in die Flash-Store-Filiale in Lienz kommen, den Reichhold gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Philipp Fuchs betreibt. „Darauf werden wir uns nun konzentrieren“, erklärt Reichhold. In Kärnten seien in naher Zukunft keine weiteren Standorte geplant.

Bis Ende September Abverkauf

Wer dem Modegeschäft in Villach noch einen Abschiedsbesuch abstatten will, kann das bis Ende September tun. „Im Abverkauf gibt es tolle Schnäppchen und auf viele Waren minus 30 Prozent“, erklärt Reichhold im 5-Minuten-Interview. Für die Zeit in Villach findet der Geschäftsführer abschließend lobende Worte: „Villach war sehr effektiv, es hat immer alles gut gepasst.“