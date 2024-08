Elektroboot in Flammen: Bergungsaktion mit Kranwagen am Wörthersee

Heute um 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See zur Unterstützung der Feuerwehr Reifnitz alarmiert: Am Wörthersee bei Sekirn war bei einem Boot eine Rauchentwicklung festgestellt worden. Laut Angaben der Feuerwehr Reifnitz begann das Elektroboot aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen. „Das Boot wurde vom Einsatzboot Reifnitz aus der Marina an eine sichere Stelle gebracht“, gaben die Keutschacher Florianis auf Facebook bekannt. Danach wurde unter schwerem Atemschutz ein Löschangriff gestartet.

©FF Keutschach Die Feuerwehren hatten … ©FF Keutschach …. bei dem Bootsbrand am Wörthersee alle Hände voll zu tun.

Rettungsaktion mit Kranwagen

„Damit das Boot aufgrund des Löschwassers nicht zu sinken begann, wurde zusätzlich der Kranwagen der Berufsfeuerwehr angefordert. Mit dessen Hilfe wurde das Boot an Land gebracht und die Nachlöscharbeiten durchgeführt“, informierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Reifnitz. Dank des raschen Einschreitens der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht werden. „Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt“, heißt es seitens der Reifnitzer Florianis.

©FF Keutschach Mit dem Boot der Feuerwehr Reifnitz … ©FF Keutschach … fuhren sie hinaus, um Schlimmeres zu vermeiden.

Wörthersee-Südurferstraße gesperrt

Während der Bergungsarbeiten wurde die Wörthersee-Süduferstraße zeitweise für den kompletten Verkehr gesperrt. Nachdem die Florianis „Brand aus“ gegeben hatten, wurde das Boot auf einen Anhänger geladen und zu einem ortsansässigen Bootsunternehmen gebracht. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach und Reifnitz auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei Reifnitz, ein Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr sowie ein Einsatzboot der Feuerwehr Reifnitz.