Waffenverbot ignoriert: 24-Jähriger schießt in Klagenfurter Innenstadt

Am Dienstag gegen 21.15 Uhr beobachteten Passanten am Hauptbahnhof in Klagenfurt, wie eine unbekannte männliche Person mit einer Faustfeuerwaffe hantierte. In weiterer Folge stieg der Mann in einen haltenden Zug ein. Die verständigten Polizeibeamten durchsuchten den Zug und fanden den 24-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Er wurde vorläufig festgenommen.

In der Innenstadt geschossen

Im Zuge der Personsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Ebenso gab der Mann zu, kurz zuvor einen Schuss in der Klagenfurter Innenstadt abgegeben zu haben, wodurch schon gegen 20.30 Uhr ein Polizeieinsatz ausgelöst worden war. Im Zuge der Identitätsfeststellung und Einvernahme stellte sich heraus, dass gegen den 24-Jährigen bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Die Schreckschusswaffe sowie die dazugehörige Munition wurden sichergestellt. Der Mann wird mehrfach angezeigt.