Unglück im Freibad: Kind (3) musste reanimiert werden

Bange Minuten in einem Freibad in Oberösterreich am Montagnachmittag! Nur für wenige Sekunden hatten die Eltern, ihren dreijährigen Sohn beim Sandspielen aus den Augen gelassen. In dieser Zeit dürfte der Bub ins Wasser gestürzt sein – ohne, dass es jemand bemerkt hatte! Als das reglose Kind gefunden und aus dem Wasser gerettet wurde, war es schon blau im Gesicht. Sofort begann der Bademeister mit der Reanimation, die glücklicherweise erfolgreich war.

Keine freien Betten in Oberösterreich

Danach begann eine kleine Odyssee. Als die Rettung eintraf, war der Dreijährige bereits ansprechbar. Mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen – aber nicht in Oberösterreich. Die Rettungskräfte brachte den kleinen Buben in die Kinderklinik im deutschen Passau, in Oberösterreich waren laut einem Bericht der „Krone“ keine Betten mehr frei. Auch am Tag nach dem Unfall, dem Dienstag, befand sich das Kind noch immer im Krankenhaus.