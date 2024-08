Junger Mann (24) tot in Bett: War es Mord?

Ein 24-Jähriger wurde tot in Wien aufgefunden.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 11:45 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Ein 24-jähriger Slowake fand am Sonntag, 11. August, um Mitternacht seinen gleichaltrigen Mitbewohner leblos im Bett liegend. Die beiden wohnten gemeinsam in einer Wohnung in Wien-Favoriten. Der Slowake hatte die Rettung verständigt, doch diese konnte nur noch den Tod feststellen.

Obduktion angeordnet

Die Polizei spricht in diesem Fall von einem „bedenklichen Todesfall“. Da die Todesursache unklar war, wurde eine Obduktion angeordnet. „Das Obduktionsergebnis ergab, dass der Mann aufgrund einer Kopfverletzung verstarb. Ob diese durch einen Sturz oder stumpfe Gewalteinwirkung herbeigeführt wurde, ist nun Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien“, so die Polizei.